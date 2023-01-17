Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Место рождения
Дата рождения21.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Новикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Мария
Смерть
Неизвестно