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Новиков Георгий Лукьянович/Лукич

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

21.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920

Отец: Новиков Лука Борисович

Мать: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Новикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария

Смерть
Неизвестно
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