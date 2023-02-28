Новиков Лука Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Новиков Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1911
Дочь: Фаина Лукична
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
14.07.1912
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
13.05.1917
Сын: Новиков Максим Лукич
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
21.02.1920
Сын: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Стрекаловская Галина Лукична
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно