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Новиков Лука Борисович

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Место рождения

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Новиков Борис

Мать: не указана

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1911

Дочь: Фаина Лукична

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Новиков Владимир Лукич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1917

Сын: Новиков Максим Лукич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1920

Сын: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Стрекаловская Галина Лукична

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия Кирилловна

Пичугова, Барнаульский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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