Новикова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Новиков Георгий Лукьянович/Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно