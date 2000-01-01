Вечерский Никита (Микита) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВечерский Никита (Микита) Григорьевич

Вечерский Никита (Микита) Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в исповедальных ведомостях за 1841 год, лист 301 об
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Протопович Анна Никитична

Мать ребёнка: Вечерская Мария

Упоминатся в посемейных списках за 1841 год стр 302
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close