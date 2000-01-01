Вечерский Никита (Микита) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в исповедальных ведомостях за 1841 год, лист 301 об
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Протопович Анна Никитична
Мать ребёнка: Вечерская Мария
Упоминатся в посемейных списках за 1841 год стр 302
Смерть
Неизвестно