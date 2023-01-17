Белоцерковец (Котлярова) Дарья Витальевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1970
Бракосочетание
Между 1986 и 1995
Рождение ребёнка
19.02.1995
Дочь: Белоцерковец Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Белоцерковец Владимир Олегович
Рождение ребёнка
07.11.2003
Дочь: Белоцерковец Орина Владимировна
Отец ребёнка: Белоцерковец Владимир Олегович