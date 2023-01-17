Белоцерковец (Котлярова) Дарья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоцерковец (Котлярова) Дарья Витальевна

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

05.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1970
Бракосочетание
Между 1986 и 1995

Муж: Белоцерковец Владимир Олегович

Рождение ребёнка
19.02.1995

Дочь: Белоцерковец Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Белоцерковец Владимир Олегович

Рождение ребёнка
07.11.2003

Дочь: Белоцерковец Орина Владимировна

Отец ребёнка: Белоцерковец Владимир Олегович

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