Белоцерковец Владимир Олегович
Место рождения
Дата рождения12.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1967
Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1986 и 1995
Рождение ребёнка
25.12.1989
Сын: Белоцерковец Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Скокова Виктория Юрьевна
Рождение ребёнка
19.02.1995
Дочь: Белоцерковец Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Белоцерковец Дарья Витальевна
Рождение ребёнка
07.11.2003
Дочь: Белоцерковец Орина Владимировна
Мать ребёнка: Белоцерковец Дарья Витальевна