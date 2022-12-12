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Белоцерковец Владимир Олегович

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

12.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1967

Отец: Белоцерковец Олег Фёдорович

Мать: Белоцерковец Людмила Филипповна

Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1986 и 1995

Жена: Белоцерковец Дарья Витальевна

Рождение ребёнка
25.12.1989

Сын: Белоцерковец Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Скокова Виктория Юрьевна

Рождение ребёнка
19.02.1995

Дочь: Белоцерковец Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Белоцерковец Дарья Витальевна

Рождение ребёнка
07.11.2003

Дочь: Белоцерковец Орина Владимировна

Мать ребёнка: Белоцерковец Дарья Витальевна

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