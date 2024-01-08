Христинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Богданов (Малахов) Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Малахов Евстафий (Остап домашнее) Андреевич

Зачеремшица (Рябовка), Топорская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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