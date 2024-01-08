Христинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Богданов (Малахов) Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Малахов Евстафий (Остап домашнее) Андреевич
Зачеремшица (Рябовка), Топорская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно