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Морозов Михаил Солтык

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1455

Дата смерти

1489

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1455

Отец: Морозов Игнатий Михайлович

Мать: Морозова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
боярин
Рождение ребёнка
Около 1482

Сын: Салтыков Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1489

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