Морозов Михаил Солтык
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1455
Дата смерти1489
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1455
Отец: Морозов Игнатий Михайлович
Мать: Морозова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
боярин
Рождение ребёнка
Около 1482
Сын: Салтыков Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1489