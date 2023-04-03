Шарова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова Любовь

Шарова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.