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Бетехтин Архип Петрович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1841

Дата смерти

01.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Бетехтин Пётр Иванович

Мать: ?

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Коровкина Ефимия Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Голыгина Ольга Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бетехтин Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
26.03.1884

Сын: Бетехтин Василий Архипович

Мать ребёнка: Бетехтина, Колосова Акилина Григорьевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетехтина, Колосова Акилина Григорьевна

Смерть
01.05.1885
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: от головной боли
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