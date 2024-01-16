Бетехтин Архип Петрович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1841
Дата смерти01.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Бетехтин Пётр Иванович
Мать: ?
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Коровкина Ефимия Архиповна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Голыгина Ольга Архиповна
Рождение ребёнка
1875
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
26.03.1884
Сын: Бетехтин Василий Архипович
Мать ребёнка: Бетехтина, Колосова Акилина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1885
Причина смерти: от головной боли