Кружков Амвросий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кружков Амвросий Михайлович

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

умер 11.12.1882 ст., Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Отец
Кружков Михаил ИссидоровНеизвестно г.р.
Мать
Кружкова Дарья ИльинаНеизвестно г.р.
Супруги
Кружкова Анна ТарасоваНеизвестно г.р.
Кружкова Пелагея МихайловаНеизвестно г.р.
Дети
Кружкова Марфа Амвросиевна1828 г.р.
Кружков Сергей Амвросиевич02.07.1830 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кружков Михаил Иссидоров

Мать: Кружкова Дарья Ильина

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружкова Анна Тарасова

Бракосочетание
1827

Жена: Кружкова Анна Тарасова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кружкова Марфа Амвросиевна

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
02.07.1830

Сын: Кружков Сергей Амвросиевич

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
20.09.1831

Сын: Кружков Андрей Амвросиевич

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кружкова Прасковия Амвросиевна

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
08.11.1835

Сын: Кружков Иван Амвросиевич

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
13.03.1838 ст.

Дочь: Трунина (Кружкова) Дарья Амвросиевна

Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
05.01.1844

Жена: Кружкова Пелагея Михайлова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
23.08.1850

Сын: Кружков Иван Амвросиевич

Мать ребёнка: Кружкова Пелагея Михайлова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Смерть
11.12.1882 ст.
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.