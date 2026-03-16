Кружков Амвросий Михайлович
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
умер 11.12.1882 ст., Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
ОтецКружков Михаил ИссидоровНеизвестно г.р.
МатьКружкова Дарья ИльинаНеизвестно г.р.
Супруги
Кружкова Анна ТарасоваНеизвестно г.р.
Кружкова Пелагея МихайловаНеизвестно г.р.
Дети
Кружкова Марфа Амвросиевна1828 г.р.
Кружков Сергей Амвросиевич02.07.1830 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кружков Михаил Иссидоров
Мать: Кружкова Дарья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кружкова Анна Тарасова
Бракосочетание
1827
Жена: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кружкова Марфа Амвросиевна
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
02.07.1830
Сын: Кружков Сергей Амвросиевич
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
20.09.1831
Сын: Кружков Андрей Амвросиевич
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кружкова Прасковия Амвросиевна
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
08.11.1835
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
13.03.1838 ст.
Дочь: Трунина (Кружкова) Дарья Амвросиевна
Мать ребёнка: Кружкова Анна Тарасова
Бракосочетание
05.01.1844
Рождение ребёнка
23.08.1850
Мать ребёнка: Кружкова Пелагея Михайлова
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
11.12.1882 ст.