Кружкова Анна Тарасова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кружкова Анна Тарасова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась Неизвестно

умерла 02.02.1842, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Супруги
Кружков Амвросий МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Кружкова Марфа Амвросиевна1828 г.р.
Кружков Сергей Амвросиевич02.07.1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Амвросий Михайлович

Бракосочетание
1827

Муж: Кружков Амвросий Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кружкова Марфа Амвросиевна

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
02.07.1830

Сын: Кружков Сергей Амвросиевич

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
20.09.1831

Сын: Кружков Андрей Амвросиевич

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кружкова Прасковия Амвросиевна

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
08.11.1835

Сын: Кружков Иван Амвросиевич

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
13.03.1838 ст.

Дочь: Трунина (Кружкова) Дарья Амвросиевна

Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Смерть
02.02.1842
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

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