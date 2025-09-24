Кружкова Анна Тарасова
женский, родилась Неизвестно
умерла 02.02.1842, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Супруги
Кружков Амвросий МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Кружкова Марфа Амвросиевна1828 г.р.
Кружков Сергей Амвросиевич02.07.1830 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кружкова Марфа Амвросиевна
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1830
Сын: Кружков Сергей Амвросиевич
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1831
Сын: Кружков Андрей Амвросиевич
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кружкова Прасковия Амвросиевна
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1835
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1838 ст.
Дочь: Трунина (Кружкова) Дарья Амвросиевна
Отец ребёнка: Кружков Амвросий Михайлович
Смерть
02.02.1842