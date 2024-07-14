Овчинников Иван Васильев Вычислено 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинников Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1708

Дата смерти

19.08.1757 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1707 г.р.

Дети

Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708

Отец: Сын Бондырев Василий Яковлев

Мать: не указана

1722-14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1762-25
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1748-10
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1762-17
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1748-полгода 1762-17
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

1762-10
Смерть
19.08.1757 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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