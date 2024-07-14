Овчинников Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1708
Дата смерти19.08.1757 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708
Отец: Сын Бондырев Василий Яковлев
Мать: не указана
1722-14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
1762-25
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
1748-10
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
1762-17
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
1748-полгода 1762-17
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
1762-10
Смерть
19.08.1757 ст.