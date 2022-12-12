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- Тимофей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

14.12.1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Вычислено 1787 г.р.

Добавил:

ЕХ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: - Федот Тимофеев

Мать ребёнка: - Авдотья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Авдотья Степанова

Смерть
14.12.1812 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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