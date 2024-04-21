Тушков Александр Яковлевич
Место рождениясело Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушкова Валентина
Рождение ребёнка
1967
Сын: Тушков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Тушкова Валентина
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Порядина (Тушкова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тушкова Валентина
Смерть
Неизвестно