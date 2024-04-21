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Тушков Александр Яковлевич

Место рождения

село Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Тушков Яков Васильевич

Мать: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушкова Валентина

Рождение ребёнка
1967

Сын: Тушков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Тушкова Валентина

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Порядина (Тушкова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тушкова Валентина

Смерть
Неизвестно

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