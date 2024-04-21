Тушков Яков Васильевич
Место рождениясело Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Дата рождения1909
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Малятино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Оникиенко (Тушкова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Псурцева (Тушкова) Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тушков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Коломиец (Тушкова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна
Смерть
1944