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Тушков Яков Васильевич

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Место рождения

село Покровка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тушков Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Малятино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Оникиенко (Тушкова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Псурцева (Тушкова) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тушков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Коломиец (Тушкова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Тушкова (Финашина) Анастасия Егоровна

Смерть
1944

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