Арефьев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1906

Дата смерти

22.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1950

Дочь: Ушакова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Арефьева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1952

Дочь: Глебова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Арефьева Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Валентина Петровна

Смерть
22.08.1982
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