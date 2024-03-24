Арефьев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1906
Дата смерти22.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1950
Дочь: Ушакова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Арефьева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1952
Дочь: Глебова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Арефьева Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1982