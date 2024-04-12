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Евграфов Петр Иванович

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.08.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.04.1967

Сын: Евграфов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.05.1969

Сын: Евграфов Александр Петрович

Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.12.1971

Сын: Евграфов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.02.1976

Сын: Евграфов Владислав Петрович

Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграфова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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