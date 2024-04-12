Евграфов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942
Рождение ребёнка
23.04.1967
Сын: Евграфов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
16.05.1969
Сын: Евграфов Александр Петрович
Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1971
Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
26.02.1976
Сын: Евграфов Владислав Петрович
Мать ребёнка: Евграфова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно