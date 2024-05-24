Евграфов Иван Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграфов Иван Евграфович

Евграфов Иван Евграфович

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.08.1900

Дата смерти

28.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900

Отец: Николаев Евграф Николаевич

Мать: Владимирова Евдокия

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Евграфова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.08.1942

Сын: Евграфов Петр Иванович

Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
28.03.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.