Евграфов Иван Евграфович
Место рождения
Дата рождения17.08.1900
Дата смерти28.03.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900
Отец: Николаев Евграф Николаевич
Мать: Владимирова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Евграфова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1942
Мать ребёнка: Евграфова (Гаврилова) Мария Алексеевна
Смерть
28.03.1945