Юсупов Мамаджан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Мамаджан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузярова Махира Абдуллвалиевна

Рождение ребёнка
08.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузярова Махира Абдуллвалиевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
2012

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