Юсупов Мамаджан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абузярова Махира Абдуллвалиевна
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
2012