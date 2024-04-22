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Будзяновский Мацей

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

24.02.1858

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858

Отец: Будзяновский Марцин

Мать: Будзяновская Людвика

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
19.11.1896

Жена: Будзяновская Розалия

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Будзяновский Ян

Мать ребёнка: Будзяновская Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Будзяновский Карл

Мать ребёнка: Будзяновская Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
16.12.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Будзяновская Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
07.04.1905

Дочь: Токарская Франциска

Мать ребёнка: Будзяновская Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1929
Коломыя, Галиция Польша
Смерть
1929
Коломыя, Галиция Польша
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