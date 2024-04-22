Будзяновский Мацей
Место рождения
Дата рождения24.02.1858
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1858
Отец: Будзяновский Марцин
Мать: Будзяновская Людвика
Бракосочетание
19.11.1896
Жена: Будзяновская Розалия
Рождение ребёнка
04.08.1897
Сын: Будзяновский Ян
Мать ребёнка: Будзяновская Розалия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Будзяновский Карл
Мать ребёнка: Будзяновская Розалия
Рождение ребёнка
16.12.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Будзяновская Розалия
Рождение ребёнка
07.04.1905
Дочь: Токарская Франциска
Мать ребёнка: Будзяновская Розалия
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1929
Коломыя, Галиция Польша
Смерть
1929
Коломыя, Галиция Польша