Токарская (Будзяновская) Франциска
Место рождения
Дата рождения07.04.1905
Дата смерти15.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905
Отец: Будзяновский Мацей
Мать: Будзяновская Розалия
Рождение ребёнка
26.07.1924
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Токарский Томаш
Бракосочетание
16.02.1935
Муж: Токарский Томаш
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.09.1995
Ключборг, Польша
Похороны
1995
Сектор А 20 ряд гроб№14