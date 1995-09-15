Токарская (Будзяновская) Франциска — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарская (Будзяновская) Франциска

Токарская (Будзяновская) Франциска

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

07.04.1905

Дата смерти

15.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1905

Отец: Будзяновский Мацей

Мать: Будзяновская Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.07.1924

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Токарский Томаш

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
16.02.1935

Муж: Токарский Томаш

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.09.1995
Ключборг, Польша
Похороны
1995
Сектор А 20 ряд гроб№14
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close