(Долгих) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Долгих Спиридон Степанович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долгих Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Долгих Спиридон Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Спиридон Степанович

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