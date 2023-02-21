Долгих Спиридон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Спиридон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Долгих Степан Васильевич

Мать: Александра Мироновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долгих Наталья Спиридоновна

Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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