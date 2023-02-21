Долгих Спиридон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Долгих Степан Васильевич
Мать: Александра Мироновна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Долгих Наталья Спиридоновна
Мать ребёнка: Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область