Бондарев Василий Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Маркова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бондарева Пелагея Григорьевна
Колбино, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд