Анисимов Стефан Драгун Князя Адоевского Полку, Эскадрона Лосева Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
29.07.1799
Жена: Онисимова Анна Козмина
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Адревского полку, эскадрона майора Лосева драгун первым браком .
Смерть
Неизвестно