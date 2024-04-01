Анисимов Стефан Драгун Князя Адоевского Полку, Эскадрона Лосева Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Стефан Драгун Князя Адоевского Полку, Эскадрона Лосева Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1799

Жена: Онисимова Анна Козмина

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Адревского полку, эскадрона майора Лосева драгун первым браком .
Смерть
Неизвестно
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