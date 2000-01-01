Шихова (?) Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Анисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шихов Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Петрович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Петрович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Прохор Петрович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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