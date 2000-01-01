Шихов Прохор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Прохор Петрович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шихов Пётр Фёдорович

Мать: Шихова ?

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шихов Прохорович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Федоровна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Федоровна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Анисия Федоровна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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