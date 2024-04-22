Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892 ст.
Отец: Матюхин Николай Сергеев
Мать: Матюхина Анна Авдеева
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Подгол Александра Михайловна
Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно