Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Место рождения

Таркино, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

12.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1892 ст.

Отец: Матюхин Николай Сергеев

Мать: Матюхина Анна Авдеева

Таркино, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1911 ст.

Сын: Подгол Иван Михайлович

Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Подгол Александра Михайловна

Отец ребёнка: Подгол Михаил Степанович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгол Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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