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Матюхин Николай Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Матюхин Сергей

Мать: Матюхина Матрёна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхина Ирина Евмеевна

Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.

Сын: Матюхин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Матюхина Анна Авдеева

Таркино, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.

Дочь: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Матюхина Анна Авдеева

Таркино, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1913

Сын: Матюхин Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: Матюхина Ирина Евмеевна

Смерть
Неизвестно

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