Матюхин Николай Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Отец: Матюхин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюхина Ирина Евмеевна
Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Матюхина Анна Авдеева
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.
Дочь: Подгол (Матюхина) Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Матюхина Анна Авдеева
Рождение ребёнка
26.05.1913
Сын: Матюхин Игнатий Николаевич
Мать ребёнка: Матюхина Ирина Евмеевна
Смерть
Неизвестно