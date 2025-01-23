Данилов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Владимир

Данилов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Елена

Мать ребёнка: (Перфильева) Вера

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Данилов Евгений

Мать ребёнка: (Перфильева) Вера

Рождение ребёнка
24.01.1987

Сын: Данилов Виктор

Мать ребёнка: (Перфильева) Вера

Смерть
Неизвестно

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