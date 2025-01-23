Данилов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Елена
Мать ребёнка: (Перфильева) Вера
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Данилов Евгений
Мать ребёнка: (Перфильева) Вера
Рождение ребёнка
24.01.1987
Сын: Данилов Виктор
Мать ребёнка: (Перфильева) Вера
Смерть
Неизвестно