(Перфильева) Вера 03.07.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Перфильева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Елена

Отец ребёнка: Данилов Владимир

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Данилов Евгений

Отец ребёнка: Данилов Владимир

Рождение ребёнка
24.01.1987

Сын: Данилов Виктор

Отец ребёнка: Данилов Владимир

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