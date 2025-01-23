(Перфильева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Елена
Отец ребёнка: Данилов Владимир
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Данилов Евгений
Отец ребёнка: Данилов Владимир
Рождение ребёнка
24.01.1987
Сын: Данилов Виктор
Отец ребёнка: Данилов Владимир