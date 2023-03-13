Антипинъ Лаврентій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Лаврентій

Антипинъ Лаврентій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Антипинъ Харлампій

Мать: Антипина Мареміана

Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Антипинъ Степанъ

Мать ребёнка: Антипина Домна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1906

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Антипина Домна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Антипина Домна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close