Антипинъ Лаврентій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Антипинъ Харлампій
Мать: Антипина Мареміана
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Антипинъ Степанъ
Мать ребёнка: Антипина Домна
Рождение ребёнка
24.03.1906
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Антипина Домна
Рождение ребёнка
29.06.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Антипина Домна
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область