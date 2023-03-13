Антипина (Антипина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти28.01.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Антипинъ Харлампій
Мать: Антипина Мареміана
Бракосочетание
20.07.1892
Муж: Антипинъ Кузьма
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1894
Сын: Антипинъ Федоръ
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Сын: Антипинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1901
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.07.1904
Сын: Антипинъ Андрей
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.09.1906
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Аксинья
Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма
Смерть
28.01.1909