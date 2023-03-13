Антипина (Антипина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Антипина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

28.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Антипинъ Харлампій

Мать: Антипина Мареміана

Бракосочетание
20.07.1892

Муж: Антипинъ Кузьма

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1894

Сын: Антипинъ Федоръ

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Антипинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

Рождение ребёнка
1901

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

Рождение ребёнка
06.07.1904

Сын: Антипинъ Андрей

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.09.1906

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Аксинья

Отец ребёнка: Антипинъ Кузьма

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
28.01.1909
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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