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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Переседова) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Переседова) Федосья Иосифовна

Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Крючкова (Переседова) Анастасия Осиповна

Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
?.02.1894

Сын: Переседов Ефим Иосифович

Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
?.11.1899

Сын: Переседов (Он Же Липатов) Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич

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