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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Переседова) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Переседова) Федосья Иосифовна
Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Крючкова (Переседова) Анастасия Осиповна
Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
?.02.1894
Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
?.11.1899
Сын: Переседов (Он Же Липатов) Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Переседов Иосиф Андреевич