Федотова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Юлия

Федотова Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Алексей Викторович

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