Федотова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Федотов Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно