Федотов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Алексей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Виктор

Мать: Федотова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Федотова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Федотова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Федотова Юлия

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