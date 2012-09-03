Федотов Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Федотова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Федотова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Федотова Юлия