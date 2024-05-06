Шурыгин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Шурыгин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1974
Дочь: Югай (Шурыгина) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Шурыгина (Воробьёва) Елена Александровна
Рождение ребёнка
23.04.1978
Сын: Шурыгин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шурыгина (Воробьёва) Елена Александровна