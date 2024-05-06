Шурыгин Владимир 1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шурыгин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина (Воробьёва) Елена Александровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Шурыгин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1974

Дочь: Югай (Шурыгина) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Шурыгина (Воробьёва) Елена Александровна

Рождение ребёнка
23.04.1978

Сын: Шурыгин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шурыгина (Воробьёва) Елена Александровна

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