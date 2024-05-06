Шурыгин Андрей Владимирович 1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шурыгин Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

03.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Шурыгин Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Наталья

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Шурыгина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Шурыгина Наталья

Рождение ребёнка
?.04.1990

Сын: Шерыгин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Шурыгина Наталья

Смерть
03.06.1990

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