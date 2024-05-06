Шурыгин Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
Дата смерти03.06.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Шурыгин Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурыгина Наталья
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Шурыгина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Шурыгина Наталья
Рождение ребёнка
?.04.1990
Сын: Шерыгин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Шурыгина Наталья
Смерть
03.06.1990