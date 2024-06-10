Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Василий Семенович

Рождение ребёнка
01.09.1901

Сын: Локтев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Локтев Семен Семенович

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Локтев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Локтева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Локтев Степан(Стефан) Васильевич

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Локтев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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