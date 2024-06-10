Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1901
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Рождение ребёнка
30.08.1903
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Рождение ребёнка
21.05.1905
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Локтева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Локтев Степан(Стефан) Васильевич
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Отец ребёнка: Локтев Василий Семенович
Смерть
Неизвестно