Федорова Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Дмитриев Григорий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1818 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1821 ст.
Сын: Дмитриев (Михайлов) Тит Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Дмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1828 ст.
Сын: Дмитриев (Михайлов) Фаддей Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1834 ст.
Сын: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно