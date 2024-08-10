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Федорова Анна Стефановна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Дмитриев Григорий Михайлович

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1818 ст.

Муж: Дмитриев Григорий Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1821 ст.

Сын: Дмитриев (Михайлов) Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Дмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1828 ст.

Сын: Дмитриев (Михайлов) Фаддей Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1834 ст.

Сын: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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