Дмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна

Дмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1794 г.р.

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Дмитриев Григорий Михайлович

Мать: Федорова Анна Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1843 ст.

Муж: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1845 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Борисов) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1847 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1847 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Иулиания Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1851 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1853 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Борисов) Терентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1854 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Борисов) Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1856 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1862 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Пераскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.