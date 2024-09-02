Дмитриева (Михайлова) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Еремеев-Якимов (Борисов) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Иулиания Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Сын: Еремеев-Якимов (Борисов) Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович
Дочь: Еремеева-Якимова (Борисова) Пераскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Борисович