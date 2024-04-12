Закатов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Военная служба
С 23.09.1941 по 11.12.1945
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Наименование военкомата: Каргатский РВК, Новосибирская обл., Каргатский р-н Дата поступления на службу: 23.09.1941 Наименование воинской части: 1 взв. ВНОС 41 ОР ВО ВМБ Документ находится в: Архив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закатов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закатов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закатова Павла Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969