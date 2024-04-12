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Закатов Алексей Петрович

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Место рождения

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Закатов Петр Алексеевич

Мать: Закатова Олимпиада Яковлевна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
С 23.09.1941 по 11.12.1945
Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Наименование военкомата: Каргатский РВК, Новосибирская обл., Каргатский р-н Дата поступления на службу: 23.09.1941 Наименование воинской части: 1 взв. ВНОС 41 ОР ВО ВМБ Документ находится в: Архив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закатов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закатов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Закатова Павла Фёдоровна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закатова Павла Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Ново-Писцово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1969
Ново-Писцово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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