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Меньшагин Наум Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: (Меньшагина) Палагея Наумовна

Мать ребёнка: Меньшагина Елена

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Меньшагина) Федосия Наумовна

Мать ребёнка: Меньшагина Елена

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Меньшагин Аполон Наумович

Мать ребёнка: Меньшагина Елена

Смерть
Неизвестно

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