Меньшагин Наум Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1770
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: (Меньшагина) Палагея Наумовна
Мать ребёнка: Меньшагина Елена
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Меньшагина) Федосия Наумовна
Мать ребёнка: Меньшагина Елена
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Меньшагин Аполон Наумович
Мать ребёнка: Меньшагина Елена
Смерть
Неизвестно