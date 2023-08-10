Меньшагин Аполон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Меньшагин Наум Васильевич
Мать: Меньшагина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Реутова (Меньшагина) Параскева Аполлоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшагин Еким Аполлонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшагин Яков Апполонович
Мать ребёнка: Меньшагина Анастасия Дмитриевна
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно