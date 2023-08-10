Меньшагин Аполон Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшагин Аполон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Меньшагин Наум Васильевич

Мать: Меньшагина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реутова (Меньшагина) Параскева Аполлоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшагин Еким Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшагин Яков Апполонович

Мать ребёнка: Меньшагина Анастасия Дмитриевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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