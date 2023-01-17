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Муханов Кузьма Иванович

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Место рождения

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муханов Иван Фотиевич

Мать: не указана

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Сын: Муханов Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Крёстные крестьяне того же сельца Немчинова Гавриил Михайлович Горячев и девица Татьяна Ивановна Муханова. Крещение в Воскресенской церкви с. Сатино-Русское
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.

Сын: Муханов Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Крёстные сельца Немчинова крестьянин Гаврила Михайлович Горячев и крестьянка с.Александрово Дубровицкой волости Татьяна Ивановна Крылова
Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Муханов Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муханова Екатерина Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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