Муханов Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муханов Иван Фотиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна
Крёстные крестьяне того же сельца Немчинова Гавриил Михайлович Горячев и девица Татьяна Ивановна Муханова. Крещение в Воскресенской церкви с. Сатино-Русское
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.
Сын: Муханов Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Муханова Екатерина Емельяновна
Крёстные сельца Немчинова крестьянин Гаврила Михайлович Горячев и крестьянка с.Александрово Дубровицкой волости Татьяна Ивановна Крылова
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Муханов Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно