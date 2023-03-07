Муханов Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения04.08.1891 ст.
Дата смерти1964
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1891 ст.
Бракосочетание
30.05.1911 ст.
Венчание в Вознесенской церкви села Старое-Русское Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.
Сын: Муханов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
31.05.1918
Сын: Муханов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.1925
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Кузнецова Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муханов Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна
Смерть
1964
Подольск, Подольск, Московская область