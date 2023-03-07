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Муханов Григорий Кузьмич

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Место рождения

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд

Дата рождения

04.08.1891 ст.

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1891 ст.

Отец: Муханов Кузьма Иванович

Мать: Муханова Екатерина Емельяновна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
30.05.1911 ст.

Жена: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Венчание в Вознесенской церкви села Старое-Русское Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.

Сын: Муханов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1918

Сын: Муханов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1925

Сын: Муханов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Кузнецова Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханов Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Муханова Евдокия Васильевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Смерть
1964
Подольск, Подольск, Московская область
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