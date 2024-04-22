Yusupov Boris Nikolajevich
Место рождения
Дата рождения09.06.1794
Дата смерти25.10.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1794
Бракосочетание
01.09.1815
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Марфа Борисовна
Мать ребёнка: Юсуповa Прасковья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
25.10.1849
Похороны
30.10.1849
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя