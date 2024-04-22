Yusupov Boris Nikolajevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yusupov Boris Nikolajevich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.06.1794

Дата смерти

25.10.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.09.1815

Жена: Юсуповa Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Марфа Борисовна

Мать ребёнка: Юсуповa Прасковья Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
25.10.1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
30.10.1849
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
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