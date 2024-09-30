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Химанен Иван Иванович

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1894

Отец: Химанен Иван Иванович

Мать: Химанен (Хеймонен) Анна Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1929

Сын: Химанен Виктор Иванович

Мать ребёнка: Химанен (Торниайнен) Екатерина Генриховна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.05.1929

Жена: Химанен (Торниайнен) Екатерина Генриховна

Бракосочетание
09.06.1935

Жена: Химанен (Лотта) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1936

Дочь: (Химанен) Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Химанен (Лотта) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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