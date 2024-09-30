Химанен Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1894
Рождение ребёнка
05.02.1929
Мать ребёнка: Химанен (Торниайнен) Екатерина Генриховна
Бракосочетание
21.05.1929
Бракосочетание
09.06.1935
Рождение ребёнка
15.10.1936
Дочь: (Химанен) Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Химанен (Лотта) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно