Химанен (Хеймонен) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения08.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
21.12.1894
Отец ребёнка: Химанен Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Кяйвяряйнен (Химанен) Вальборга Ивановна
Отец ребёнка: Химанен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно