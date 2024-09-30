Химанен (Хеймонен) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химанен (Хеймонен) Анна Иосифовна

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Химанен Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1894

Сын: Химанен Иван Иванович

Отец ребёнка: Химанен Иван Иванович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Кяйвяряйнен (Химанен) Вальборга Ивановна

Отец ребёнка: Химанен Иван Иванович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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